Как понять, что пора менять кисть для макияжа

Кисти для макияжа не нужно менять по календарю – у них нет универсального срока службы. Одна кисть при аккуратном использовании может оставаться в хорошем состоянии несколько лет, а другая быстрее теряет форму из-за частого применения, неправильной сушки или неудачного хранения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Шихман* рассказал...
- NN 100 тысяч домов п...
- Н Мать Соседова рас...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым