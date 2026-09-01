Как понять, что пора менять кисть для макияжа

Кисти для макияжа не нужно менять по календарю – у них нет универсального срока службы. Одна кисть при аккуратном использовании может оставаться в хорошем состоянии несколько лет, а другая быстрее теряет форму из-за частого применения, неправильной сушки или неудачного хранения.