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Как понять, что пора менять кисть для макияжа

Как понять, что пора менять кисть для макияжа

Кисти для макияжа не нужно менять по календарю – у них нет универсального срока службы. Одна кисть при аккуратном использовании может оставаться в хорошем состоянии несколько лет, а другая быстрее теряет форму из-за частого применения, неправильной сушки или неудачного хранения.

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