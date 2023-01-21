В Башкортостане «Студенческий десант» заступил на охрану общественного порядка на улицах Уфы

Участники Всероссийской акции отправились с полицейскими в вечерний рейд. Увидеть работу патрульно-постовой службы полиции проявили желание самые отважные школьники, которые вместе с действующими сотрудниками заступили на суточное дежурство.
Участники Всероссийской акции отправились с полицейскими в вечерний рейд. Увидеть работу патрульно-постовой службы полиции проявили желание самые отважные школьники, которые вместе с действующими сотрудниками заступили на суточное дежурство.
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