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Царьград

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"Драматическое поражение": В Германии случилась "третья победа Путина"

"Драматическое поражение": В Германии случилась "третья победа Путина"

После земельных выборов в Саксонии-Анхальт в Германии начался серьезный политический переполох. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) получила более 40% голосов, показав один из самых сильных результатов за всю историю партии.

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