Небо России так и не закрылось: что не так с планом Зеленского?

Почти 10 дней миновало с того момента, как нелегитимный киевский диктатор заявил о намерении «закрыть небо над Россией».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Британии призва...
- «Калининград нико...
- Зеленский заявил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым