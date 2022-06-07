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Финны обвинили Макрона в том, что тот напугал Киев своей фразой о России

Финны обвинили Макрона в том, что тот напугал Киев своей фразой о России

Эксперт уточнил, что французский лидер, пытающийся сейчас занимать конструктивную позицию миротворца, советовал Киеву лишь воздержаться от прямых оскорблений России, напоминая о добрососедстве, которое вскоре всё равно придётся восстанавливать.

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