Эксперт уточнил, что французский лидер, пытающийся сейчас занимать конструктивную позицию миротворца, советовал Киеву лишь воздержаться от прямых оскорблений России, напоминая о добрососедстве, которое вскоре всё равно придётся восстанавливать.