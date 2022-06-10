Макрон заявил о готовности к поставкам тяжелого вооружения на Украину

Французская республика подтвердила готовность продолжать поставки на Украину тяжелого вооружения. Об этом сообщил Елисейский дворец по итогам телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского.
Французская республика подтвердила готовность продолжать поставки на Украину тяжелого вооружения. Об этом сообщил Елисейский дворец по итогам телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского.
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