Вечерняя Москва

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Макрон заявил о готовности к поставкам тяжелого вооружения на Украину

Макрон заявил о готовности к поставкам тяжелого вооружения на Украину

Французская республика подтвердила готовность продолжать поставки на Украину тяжелого вооружения. Об этом сообщил Елисейский дворец по итогам телефонного разговора президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского.

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