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Китай

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Си Цзиньпин призвал к прекращению огня в секторе Газа и подчеркнул важность принципа "два государства для двух народов"

Пекин, 21 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому вопросу, проходящем в формате видеоконференции, отметил крайнюю важность того, чтобы стороны конфликта немедленно остановили боевые действия и достигли прекращения огня.

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