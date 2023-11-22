Си Цзиньпин призвал к прекращению огня в секторе Газа и подчеркнул важность принципа "два государства для двух народов"

Пекин, 21 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому вопросу, проходящем в формате видеоконференции, отметил крайнюю важность того, чтобы стороны конфликта немедленно остановили боевые действия и достигли прекращения огня.