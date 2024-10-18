На Сахалине после опрокидывания грузового судна погибли два моряка

В результате ЧП с судном «Григорий Ловцов» на Сахалине погибли два человека. В пресс-службе Восточного МСУТ СК России сообщили, что из семи членов экипажа двое найдены погибшими, еще один человек направлен в больницу.
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