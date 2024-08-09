Смирнов: 4 ракеты ВСУ и 4 беспилотника уничтожили под Курском за ночь

В небе над Курской областью минувшей ночью уничтожили четыре ракеты ВСУ и четыре беспилотника. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии