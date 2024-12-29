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Краматорск: Следующая цель русских войск после освобождения Покровска

Краматорск: Следующая цель русских войск после освобождения Покровска

Русские войска могут освободить Краматорск после Покровска, сообщает издание. Краматорск — промышленный центр с машиностроительным заводом, специализирующимся на горно-шахтном оборудовании и военной технике.

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