Краматорск: Следующая цель русских войск после освобождения Покровска

Русские войска могут освободить Краматорск после Покровска, сообщает издание. Краматорск — промышленный центр с машиностроительным заводом, специализирующимся на горно-шахтном оборудовании и военной технике.
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