Саудовская Аравия заявила о перехвате запущенной хуситами ракеты

Ракетный удар по Эр-Рияду, нанесенный движением «Ансар Аллах» (хуситы), был отражен средствами ПВО Саудовской Аравии, заявил представитель возглавляемой Саудовской Аравией коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики 19 сентября на брифинге.
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