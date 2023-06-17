Военное обозрение

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Подразделения 58-й армии отбили атаки противника на Пятихатки в Запорожской области

Подразделения 58-й армии отбили атаки противника на Пятихатки в Запорожской области

Накануне в вечернее время суток противник вновь активизировался на Запорожском направлении. Основные волнообразные атаки шли в направлении населённого пункта Пятихатки, что на участке дороги Орехов-Васильевка в Запорожской области.

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