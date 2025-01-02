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Международный медицинский центр Top Rambam

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Отёки: почему возникают, как их распознать и справиться с ними

Отёки: почему возникают, как их распознать и справиться с ними

Отёки: почему возникают, как их распознать и справиться с ними Кольцо на пальце вдруг стало тесным, любимая обувь неожиданно стала тесной, а вес словно увеличивается на глазах? Причина этих неприятностей может скрываться в отёках.

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