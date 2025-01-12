В ООН стремятся к продолжению консультаций с Ираном по ситуации в Йемене

Необходимость продолжения консультаций с Ираном по региональным вопросам во время встречи с министром иностранных дел Аббасом Арагчи в Тегеране подчеркнул специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг.
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