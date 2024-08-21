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Западу пригрозили зеркальным ответом: Депутат Шеремет обозначил ход Москвы после передачи ВСУ дальнобойных ракет

Западу пригрозили зеркальным ответом: Депутат Шеремет обозначил ход Москвы после передачи ВСУ дальнобойных ракет

Депутат Михаил Шеремет обозначил ход Москвы после передачи ВСУ дальнобойных ракет. Политик пригрозил Западу зеркальным ответом, который очень не понравится Вашингтону.

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