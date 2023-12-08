Полянский: некоторые обогащаются за счет конфликта на Ближнем Востоке

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации по Ближнему Востоку заявил, что некоторые обогащаются за счет конфликта в Газе.
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