Триколор над Нью-Йорком: в России отметили День Государственного флага

Триколор над Нью-Йорком — стал символическим подарком ко дню российского флага. Ровно 30 лет назад был утвержден этот государственный праздник и в истории этого символа современной России отражается многовековая, сложная история всего нашего государства.
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