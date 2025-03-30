Эксперт рассказала для чего мошенникам чужие номера СНИЛС

ТАСС/Артем Геодакян Номер СНИЛС не дает возможности украсть деньги жертвы, но может помочь в получении доступа к персональным данным россиян, заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии