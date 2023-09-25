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Решетников: среднегодовая инфляция в 2024 году будет на уровне 7,2%

Решетников: среднегодовая инфляция в 2024 году будет на уровне 7,2%

Годовая инфляция ожидается на высоком уровне в течение практически всего 2024 года, рассказал министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, его слова передается «Интерфакс».

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