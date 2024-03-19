Морские дроны-камикадзе и ЧФ ВМФ РФ. Взгляд американского эксперта

Юрий Ильинов

Эксперт указал на несостыковку в якобы имевшем место снятии с должности главкома ВМФ Евменова Некоторое время назад ряд российских околовоенных пабликов сообщили об отставке Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова и назначении на его место адмирала Александра Моисеева, ранее командовавшего Северным флотом. Однако 19 марта адмирал Моисеев был представлен как врио Главнокомандующего ВМФ РФ на торжественной церемонии в Кронштадте по случаю Дня подводника. На это обратил внимание автор Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». Он указал на несостыковку в якобы имевшем место снятии с должности Главнокомандующего ВМФ РФ Евменова. Эксперт отметил, что некоторые околовоенные паблики снова сильно поторопились написать об отставке Евменова и назначении Моисеева, как об информации «фактически подтвержденной официально». ВРИО назначается, например, на время отпуска, болезни, учебы, командировки и т. д., любого временного отсутствия руководителя (командира, командующего) на рабочем месте. Руководитель при этом должность за собой сохраняет – пояснил эксперт. С его слов, в настоящее время Главнокомандующим ВМФ РФ является адмирал Евменов, который может находиться в отпуске, командировке или болеть. Флотоводец не уволен, а отсутствует в своем рабочем кабинете по уважительной причине и есть соответствующее должностное лицо, которое на это время исполняет его обязанности. Поэтому не нужно торопить события. А вот если бы адмирал Евменов был в данный момент бывшим главкомом ВМФ, а должность главкома была бы вакантна, то адмирал Моисеев был бы не ВРИО, а ВРИД. Временно исполняющий [вакантную] должность – подытожил эксперт.