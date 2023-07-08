Общественная служба новостей

1 582 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Блинов
    Путин выполнил свою миссию -- помог Эрдогану, теперь его можно дурить, безнаказанно, а может даже с похвалой от дяди ...Песков: Нарушение...
  • Геннадий Блинов
    Чушь!!!Подполковник Иван...
  • карла карлова
    Смешно,это надо быть дураком чтобы верить ,доверять туркам.В Кремле назвали ...

В МО РФ заявили о поражении района сосредоточения резервов нацбатальона «Кракен»* в ДНР

В МО РФ заявили о поражении района сосредоточения резервов нацбатальона «Кракен»* в ДНР

Начальник пресс-центра «Южной» группировки ВС РФ Вадим Астафьев сообщил о том, что российским военнослужащим удалось нанести удар по месту сосредоточения резервов нацбатальона «Кракен»* и сорвать наступление украинских боевиков около Майорска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх