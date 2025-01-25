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Будет вкусно

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Превращаем килограмм творога в главную закуску на столе. В миг становится популярнее любых сыров

Превращаем килограмм творога в главную закуску на столе. В миг становится популярнее любых сыров

Всего за 15 минут можно приготовить творожную закуску, которая по вкусу превосходит многие сыры. Секрет в аппетитной начинке: ветчина, маслины и свежая зелень, завернутые в нежный рулет.

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владимир коверко
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