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Добро пожаловать в «Матрицу»

Добро пожаловать в «Матрицу»

Мир подошел к воплощению сценария фильма «Матрица» вплотную. Третье тысячелетие, не скупясь, испытывает отдельного человека и всё человечество: «пандемией», на счёт которой относят гибель более 6 млн человек и которая обещает вернуться с новыми штаммами; пролонгированной третьей мировой, которая, словно торфяной пожар, вспыхивает в разных странах и регионах, раскачивая мир, как лодку; вероятностью массового вымирания – если не от перехода войны в ядерную фазу, то от климатической катастрофы.

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