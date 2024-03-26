Храбрые костромские рыбаки продолжают сидеть на льду Волги

Зимняя рыбалка в Волгореченске Костромской области продолжает привлекать любителей этого занятия, несмотря на все предупреждения и запреты, особенно в районе ГРЭС, где условия становятся особенно опасными из-за нестабильности льда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии