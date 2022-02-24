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Корреспондент RT сообщил, что «в Луганске слышны громкие разрывы»

Корреспондент RT сообщил, что «в Луганске слышны громкие разрывы»

Корреспондент RT Мурад Газдиев рассказал в четверг, 24 февраля, что о взрывах в Луганске. По словам спецкора, в Луганске слышны громкие разрывы.

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