Совершено покушение на убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Огнестрельное ранение в шею справа и кровотечение в области груди слева у бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было обнаружено после нападения на него во время выступления на улице, ссылаясь на данные полиции, 8 июля сообщает агентство Киодо.