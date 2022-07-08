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Совершено покушение на убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Совершено покушение на убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ

Огнестрельное ранение в шею справа и кровотечение в области груди слева у бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ было обнаружено после нападения на него во время выступления на улице, ссылаясь на данные полиции, 8 июля сообщает агентство Киодо.

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