Сергей Корецкий © Danylo Antoniuk/Global Look Press/Keystone Press AgencyУкраинское правительство пересматривает правила бронирования военнообязанных граждан, так как каждый месяц отсрочки и брони получают десятки тысяч человек, и забронированных людей в стране уже больше, чем военнослужащих.