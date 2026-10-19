Сергей Корецкий © Danylo Antoniuk/Global Look Press/Keystone Press AgencyУкраинское правительство пересматривает правила бронирования военнообязанных граждан, так как каждый месяц отсрочки и брони получают десятки тысяч человек, и забронированных людей в стране уже больше, чем военнослужащих.
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