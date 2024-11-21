Почти тысяча представителей силовых ведомств Чехии устроила митинг в Праге

Порядка тысячи полицейских, пожарников и сотрудников пенитенциарной службы, таможенников и людей из других силовых ведомств провели митинг перед главным офисом МВД из-за низких зарплат и плохих кадровых условий, сообщает Чешское радио 21 ноября.
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