Адам Ружичка: «У России много сходств со Словакией – образ мышления, люди, еда, все отличается от США. Москва очень красивая»

25-летний форвард перешел в «Спартак» в это межсезонье. – Ты в России уже около месяца. Уже успел погулять по Москве, посмотреть город? – Да, я уже увидел несколько хороших мест в России, но у нас две недели был тренировочный лагерь, так что было тяжело что-то посмотреть.