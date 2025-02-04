Выбросы мазута в Анапе продолжатся еще несколько месяцев

Масштабы повторных выбросов сопоставимы с загрязнением, с которым спасатели столкнулись на начальном этапе катастрофы, рассказал «Известиям» руководитель группы проектов развития «Сколтеха» Владимир Каляев, который принимает активное участие в устранении последствий аварии.
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