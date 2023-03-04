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Макканн с рекордом «Сиэтла», Мерсер с голом в 8-й игре подряд и Бернс с 0+4 – звезды дня в НХЛ

Джаред Макканн, Доусон Мерсер и Брент Бернс – звезды дня в НХЛ. Лига подвела итоги игрового дня.  Первая звезда – форвард «Сиэтла» Джаред Макканн, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Коламбусом» (4:2).

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