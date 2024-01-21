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Газета «Культура»

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Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией и Белоруссией

Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией и Белоруссией

Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество республики в сфере культуры с РФ и Белоруссией, сообщила газета Pravda.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Неужели такая память короткая у &quot;нашего&quot; правительства? Вся страна помнит ( &quot;наше&quot; правительство не в курсе), что во вторую мировую войну до последнего дня входа нашей армии в Чехословакию, последние в 3 смены клепали танки для фашистов? А с начала СВО плевали в сторону России и русских и с наслаждением поддерживали убийство русского населения в хохложопии. А сейчас плевки утёрли и снова в дёсны долбятся с нацистами! Этим &quot;сотрудничеством&quot; только позорят Россию и всех русских!
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