Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова отменила распоряжение, согласно которому после 24 февраля 2022 года было остановлено сотрудничество республики в сфере культуры с РФ и Белоруссией, сообщила газета Pravda.
Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией и Белоруссией
Комментарии
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Natalia Ivanova
Неужели такая память короткая у "нашего" правительства? Вся страна помнит ( "наше" правительство не в курсе), что во вторую мировую войну до последнего дня входа нашей армии в Чехословакию, последние в 3 смены клепали танки для фашистов? А с начала СВО плевали в сторону России и русских и с наслаждением поддерживали убийство русского населения в хохложопии. А сейчас плевки утёрли и снова в дёсны долбятся с нацистами! Этим "сотрудничеством" только позорят Россию и всех русских!
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