Natalia Ivanova

Неужели такая память короткая у "нашего" правительства? Вся страна помнит ( "наше" правительство не в курсе), что во вторую мировую войну до последнего дня входа нашей армии в Чехословакию, последние в 3 смены клепали танки для фашистов? А с начала СВО плевали в сторону России и русских и с наслаждением поддерживали убийство русского населения в хохложопии. А сейчас плевки утёрли и снова в дёсны долбятся с нацистами! Этим "сотрудничеством" только позорят Россию и всех русских!