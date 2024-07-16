В парке Монрепо объяснили, почему нельзя не строить из камней пирамидки

Туристы стали этим увлекаться после того как в парке восстановили береговую линию Сотрудники музея-заповедника «Парк Монрепо», что расположен в Выборге, призвали посетителей не строить из камней пирамидки.
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