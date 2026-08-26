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Мы соседи по планете

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Как появилась песня «Мурка»: реальная история Маруси Климовой

Как появилась песня «Мурка»: реальная история Маруси Климовой

«Мурка» по праву входит в число самых популярных русскоязычных песен 20 века. Она считалась едва ли не гимном криминального мира, но знали ее наизусть почти все, начиная от высоких партийных чиновников, заканчивая школьниками.

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