РФ продолжает придерживаться позиции о том, что всеобъемлющее, устойчивое и справедливое урегулирование возможно только в одном случае.
Только так: в МИД России озвучили условия для мирного решения конфликта на Украине
Комментарии
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лл
лина любимцева
Да не будут жЫдо-бандэровцы ничему придерживаться!! УЖЕ ДОГОВАРИВАЛИСЬ В МИНСКЕ!!... ВОСЕМЬ ЛЕТ мурыжили!!.... Я не понимаю, кто тупее и кто идиот... "Плюй в глаза"... вернее "в зеньки"...
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10 час.
СМ
Сергей Медведев
Не желает Киев мира.В 2014 году в Минске вроде бы договорились,пушки отвели,но немного погодя снаряды ВСУ снова полетели как на Донецк,так и на Луганск.И все Минские договорённости псу под хвост.
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4 час.
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