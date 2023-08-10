Только так: в МИД России озвучили условия для мирного решения конфликта на Украине

лл

лина любимцева

Да не будут жЫдо-бандэровцы ничему придерживаться!! УЖЕ ДОГОВАРИВАЛИСЬ В МИНСКЕ!!... ВОСЕМЬ ЛЕТ мурыжили!!.... Я не понимаю, кто тупее и кто идиот... "Плюй в глаза"... вернее "в зеньки"...