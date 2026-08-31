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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович впервые с 2006-го проиграл первый сет на US Open

Новак Джокович проиграл первый сет первого круга US Open против Мариано Навоне – 6:7(5).  Серб впервые с 2006-го отдал свой первый сет в Нью-Йорке.

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