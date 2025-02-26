В Госдуме рассказали, что ребенок имеет право продать квартиру с 14 лет

Подростки, достигшие 14-летнего возраста, наделены правом осуществлять продажу жилья при условии наличия оформленного в письменном виде согласия от родителей и соответствующего разрешения от органов опеки.
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