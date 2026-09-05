Казахстанская авиакомпания не планирует возобновлять рейс Омск-Астана до конца сентября. На сайте перевозчика VIETJET QAZAQSTAN обновлена информация с прогнозируемой датой возобновления вылетов из столицы Казахстана в Омск и обратно.
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