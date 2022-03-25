Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден должны объявить о достижении соглашения о поставке 15 млрд кубометров СПГ в страны Евросоюза в 2022 году, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.