Нефть Капитал

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Байден и фон дер Ляйен объявят о соглашении по СПГ — СМИ

Байден и фон дер Ляйен объявят о соглашении по СПГ — СМИ

Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден должны объявить о достижении соглашения о поставке 15 млрд кубометров СПГ в страны Евросоюза в 2022 году, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

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