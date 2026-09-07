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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рубин» не проигрывает 6 матчей подряд, но котируется андердогом против «Ахмата»

«Рубин» примет «Ахмат» в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ. Казанский клуб не проигрывает на протяжении 6 матчей подряд – 3 победы и 3 ничьи.

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