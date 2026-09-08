Перу: Один человек был застрелен после того, как боевик, выдававший себя за пассажира, открыл огонь по другому пассажиру в общественном транспорте недалеко от Парадеро-а-Каскас в районе Ла-Эсперанса города Трухильо, департамент Ла-Либертад, рано утром.