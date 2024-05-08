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  • Наталья
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"Держите пенсне, Киса" или еще нет? (о словах британскому послу)

"Держите пенсне, Киса" или еще нет? (о словах британскому послу)

Преамбула (для солидности): в одной старой компьютерной игре главный антагонист (в лице Малкольма Макдауэлла) произносит: "Well, let's make this interesting!" после чего начинается обострение сюжета.

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Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Ошиблись пальцем. Нужно было не указательный, а средний. показывать друг другу.
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12 час.
Владимир Соловьев
Французские и английские ракеты стреляют по нам по указанию их правительств и не важно, откуда они к нам летят. Значит, мы просто обязаны &quot;окунуть&quot; в Темзу и Сену Лондон и Париж.
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12 час.
ninikooo Митусова
Их предупредили?! Пусть ждут « сюрпризы»!
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8 час.

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