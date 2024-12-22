Трамп высказался о встрече с Владимиром Путиным

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. На конференции Turning Point USA в Аризоне избранный президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности к встрече с Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.
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