В Глазуновском районе увековечили память росгвардейцев, погибших при исполнении долга

В Глазуновском районе Орловской области состоялась торжественная церемония установки поклонного креста и открытия мемориальной доски в память о сотрудниках ОМОН «Крепость» регионального Управления Росгвардии, погибших в 2025 году.
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