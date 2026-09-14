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В Глазуновском районе увековечили память росгвардейцев, погибших при исполнении долга

В Глазуновском районе увековечили память росгвардейцев, погибших при исполнении долга

В Глазуновском районе Орловской области состоялась торжественная церемония установки поклонного креста и открытия мемориальной доски в память о сотрудниках ОМОН «Крепость» регионального Управления Росгвардии, погибших в 2025 году.

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