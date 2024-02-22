Встреча боевых братьев-добровольцев: На юге России решается судьба защитников Донбасса

Сегодня в один из городов юга России отправилось около двух сотен членов Союза добровольцев Донбасса для участия в съезде, который должен определить дальнейшие действия организации в рамках СВО и подвести итоги года, прошедшего с момента предыдущего съезда, состоявшегося в Мариуполе.