Встреча боевых братьев-добровольцев: На юге России решается судьба защитников Донбасса

Сегодня в один из городов юга России отправилось около двух сотен членов Союза добровольцев Донбасса для участия в съезде, который должен определить дальнейшие действия организации в рамках СВО и подвести итоги года, прошедшего с момента предыдущего съезда, состоявшегося в Мариуполе.
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