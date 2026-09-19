Сирия: 11 солдат погибли, 10 получили ранения и несколько человек пропали без вести после взрыва на складе боеприпасов в Аяше, провинция Дейр-эз-Зор, 18 сентября.
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