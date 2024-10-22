Воспитанники кадетских училищ встретились с участниками СВО в рамках фестиваля «Кадетский взгляд» в Кемерово

Жюри конкурса ответило на вопросы участников о будущем российского кино, поделилось мнением о создании работ на тему специальной военной операции, а также обсудили тему семьи в фильмах патриотического воспитания.
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