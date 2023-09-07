«Золотой мяч» без Роналду, Медведев выбил Рублева с US Open, Okko против «Телеспорта» и «Матч ТВ», Грассль пропустил 3 допинг-теста, Плющенко нужен грант на 25 млн рублей и другие новости

❗️«Локомотив» согласовал переход Изидора в «Зенит» Ранее 23 летний футболист без согласования с руководством «Локомотива» покинул территорию России и уехал во Францию, а сейчас, по информации Матч ТВ, прислал в командный чат такое сообщение: I want to leave Loko for play more and security guys and Loko accept only offer of Zénith for the same money like Marseille or Metz Тут: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1943269_Lokomotiv_soglasoval_perehod_Izidora_v_Zenit__istochnik_Match_TV

КузнецовВВ

матч Латвии и Литвы на чемпионате мира по баскетболу все таки состоится. после поражений обеих команд в четвертьфиналах они сойдутся в борьбе за 5 место. Сегодня в утешительном турнире за 5-8 места Литва обыграла Словению, а Латвия обыграла Италию. таким образом в субботу прибалтийские сборные разыграют в игре между собой 5 и 6 место