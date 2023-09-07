1. Объявлены претенденты на «Золотой мяч»: это, конечно же, Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Хвича Кварацхелия, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и еще 25 футболистов.
«Золотой мяч» без Роналду, Медведев выбил Рублева с US Open, Okko против «Телеспорта» и «Матч ТВ», Грассль пропустил 3 допинг-теста, Плющенко нужен грант на 25 млн рублей и другие новости
Комментарии
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КузнецовВВ
и еще один обзор https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zheleznoyeahrugby/3187008.html
Кубок мира по регби-2023: гид по турниру во Франции
Sports.ru
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9 час.
Лена Мисько
❗️«Локомотив» согласовал переход Изидора в «Зенит» Ранее 23 летний футболист без согласования с руководством «Локомотива» покинул территорию России и уехал во Францию, а сейчас, по информации Матч ТВ, прислал в командный чат такое сообщение: I want to leave Loko for play more and security guys and Loko accept only offer of Zénith for the same money like Marseille or Metz Тут: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1943269_Lokomotiv_soglasoval_perehod_Izidora_v_Zenit__istochnik_Match_TV
«Локомотив» согласовал переход Изидора в «Зенит» — источник «Матч ТВ»
matchtv
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7 час.
КузнецовВВ
матч Латвии и Литвы на чемпионате мира по баскетболу все таки состоится. после поражений обеих команд в четвертьфиналах они сойдутся в борьбе за 5 место. Сегодня в утешительном турнире за 5-8 места Литва обыграла Словению, а Латвия обыграла Италию. таким образом в субботу прибалтийские сборные разыграют в игре между собой 5 и 6 место
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3 час.
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