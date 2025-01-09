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  • Aleksandr Sobolev
    Салаааа...Без Сталина не бы...
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    Сала....😆Без Сталина не бы...
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    (((Кстати и сама ваша партия сказала свое слово! Ведь доклад Хрущева был разослан всем партийным и комсомольским орга...Без Сталина не бы...

В Баку перешли все границы. В Азербайджане замахнулись на статус России

В Баку перешли все границы. В Азербайджане замахнулись на статус России

Царьград Фото: Ilya Moskovets/Globallookpress Алиев обвинил Москву в крушении самолёта AZAL, а дипломат Шафиев и вовсе покусился на статус России.

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Комментарии
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Александр Гребнев
Плохо когда сам не можешь все решить а слушать шептунов это опасно самолет не упал сел не удачно кто виноват? Россия  🤣🤣такое сказать может человек у кого мало серого вещества
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10 час.
Юрий Юрченко
Никогда не верьте басмачам. Предадут при первой возможности. История подтверждает...
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9 час.
Лев Кирсанов
Продажность  их основная черта плюс зависть
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7 час.

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