Как сейчас выглядит Клинт Иствуд: 20 фото, доказывающих, что даже в 95 он крут

Сегодня легендарному Клинту Иствуду исполняется 95 лет. В это трудно поверить, ведь он был еще до того, как многие из нас родились, работал, когда мы были детьми… и продолжает радовать фанатов своими невероятными проектами.
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