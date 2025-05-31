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Как сейчас выглядит Клинт Иствуд: 20 фото, доказывающих, что даже в 95 он крут

Как сейчас выглядит Клинт Иствуд: 20 фото, доказывающих, что даже в 95 он крут

Сегодня легендарному Клинту Иствуду исполняется 95 лет. В это трудно поверить, ведь он был еще до того, как многие из нас родились, работал, когда мы были детьми… и продолжает радовать фанатов своими невероятными проектами.

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